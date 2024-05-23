Teneffüste öğrencileriyle top oynarken hayatını kaybetti! Olay ne, nerede oldu?

Denizli'de öğrencileriyle voleybol oynarken kalp krizi geçirerek yere yığılan 49 yaşındaki İngilizce öğretmeni, hayatını kaybetti. Teneffüste öğrencileriyle top oynarken hayatını kaybetti! Olay ne, nerede oldu?

OLAY NE, NEREDE OLDU?

Karahüyük Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Ali Toktaş (49), öğleden sonra öğrencileriyle okul bahçesinde voleybol oynadığı esnada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Bunu gören diğer meslektaşları müdahale etti,112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Toktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan öğretmenin cenazesi morga kaldırıldı.