Sınav giriş yerleri nereden bakılır? Sorusu merak ediliyor. Adaylar, YKS sınava giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. ÖSYM'nin sınava giriş belgelerini ne zaman yayınlayacağı araştırılıyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre sınav giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık iki hafta önce erişime açılması bekleniyor. Peki, Sınav giriş yerleri nereden bakılır? Sınav giriş yerleri hangi siteden, nereden öğrenilir?

SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN BAKILIR?

YKS (TYT-AYT-YDT) sınavına girecek adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilmektedir.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

YKS bu yıl 8 Haziran- 9 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. YKS sınav giriş yerleri erişime açılması halinde haberimiz güncellenecek ve ÖSYM, YKS giriş belgeleri linkine haberimiz içerisinde yer verilecektir. YKS giriş belgeleri ÖSYM resmi sitesinden alınır ve yaklaşık sınav tarihinden 10 gün önce açıklanır. YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.

YKS SINAVLARI NE ZAMAN?

YKS 1. OTURUM TYT: 08.06.2024 İlk oturum 165 dakika sürüyor.

YKS 2. OTURUM AYT: 09.06.2024 İkinci oturum 180 dakika sürüyor.

YKS 3. OTURUM YDT: 09.06.2024 Üçüncü oturum 120 dakika sürüyor.