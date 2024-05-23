Merkez bankası faiz kararını açıkladı mı? Merkez bankası faiz kararı ne oldu, son durum ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında her ay olduğu gibi bir kez daha toplandı. Toplantının ardından mayıs ayı faiz kararı da açıklandı. Peki, Merkez bankası faiz kararını açıkladı mı? Merkez bankası faiz kararı ne oldu, son durum ne?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan kurul, faizi yeniden yüzde 50'de sabit bıraktı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir.

akın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir. Bununla birlikte, tüketim malı ithalatı nisan ayında artarak cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi sınırlamıştır. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada kurulun politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyeceği vurgulandı.