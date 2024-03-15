Kastamonu'da Aniden Bastıran Dolu Yaşamı Olumsuz Etkiledi
Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt, Çatalzeytin, Abana, Devrekani ve Seydiler ilçelerinde akşam saatlerinde meydana gelen dolu yağışı, kara yollarını beyaza bürüdü ve yaşamı olumsuz etkiledi. Jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kastamonu'da aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kenti İnebolu, Bozkurt, Çatalzeytin, Abana, Devrekani ve Seydiler ilçelerine bağlayan kara yolunun Oyrak mevkisinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.
Yaklaşık 20 dakika süren yağış nedeniyle yollar beyaza büründü.
Jandarma ekipleri, seyir halindeki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.