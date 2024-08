İzmir'deki Orman Yangınında Barınaklardaki Hayvanlar Tahliye Edildi

BARINAKLARDAKİ HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınında havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevler, Karşıyaka Seyir Tepesi'nin alt tarafında yer alan Karşıyaka Belediyesi'nin şantiyesi ile özel bir işletmeye bağlı ayrıştırma tesisine kadar ulaştı. Birçok iş yeri yanarken, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Sanayi sitesinin bir bölümü boşaltıldı. Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri de Karşıyaka ve Bayraklı belediyelerinin barınaklarındaki 600 kadar sokak hayvanını tahliye etti.

'RÜZGARIN ETKİSİYLE KIVILCIMLAR TEKRAR HARLADI'

İzmir Valisi Süleyman Elban da yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, "Salı günü saat 21.43 itibarıyla Yamanlar Dağı'nda TRT vericisinin alt tarafındaki bir bölgede orman yangınımız başladı. Arkadaşlarımız, tüm ekiplerimiz yoğun çalışmalarla çarşamba günü kontrol altına aldılar ve perşembe günü de yangın büyük ölçüde söndürüldü. Ancak perşembe günü yine 21.00 sıralarında yangın söndürülmüş olan alan içerisinde kalan büyük odun ve kütüklerde akşam 70-80 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle kıvılcımlarla tekrar yangın harlandı. Yeniden büyümeye başladı. Özellikle gece başladığı için hava araçlarıyla müdahale edilemedi. Karada orman ekiplerimiz, itfaiyemiz, belediye ekiplerimiz, TOMA'larımız, emniyet, jandarmamız, AFAD'ımız, tüm kurum, kuruluş herkes kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. Ancak ormanın başladığı yer, yerleşim yerlerine çok yakın bir bölge. Yerleşim yerlerine çok yakın olduğu için de buradaki müdahale ciddi manada da güçleşiyor. Çok süratli bir şekilde hem emniyetimiz hem jandarmamız bölgede yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesini sağladılar. Allah'a şükür, şu ana kadar bir can kaybımız yok. Ama bir kısım evlerin yandığıyla ilgili bilgimiz var. Kesin sayı ancak yangınla ilgili çalışmalar belli bir aşamaya gelip, kontrol altına alınıp yangın söndürüldükten sonra nihai durumu ortaya çıkacak" dedi.

'YANGINA YAKIN BÖLGELER TAHLİYE EDİLDİ'

Vali Elban, "Şu an saatte hızı 80 kilometreyi bulan bir rüzgar olduğu için bölgede çoğu zaman havadan müdahaleyi durdurmak zorunda kalıyoruz. Çünkü hava araçları artık uçamaz duruma geliyorlar. Ancak karada şu anda 60'a yakın arazözümüz, 20'nin üzerinde itfaiye aracımız, birçok su tankerimiz, 10'un üzerinde dozerimiz, 12 tane TOMA'mız birçok destekle ilgili su araçları, iş makineleriyle birlikte ormanımızın, emniyetimizin, jandarmamızın, belediyelerimizin yaklaşık şu anda sahada binin üzerinde personeliyle yangını söndürmek için yoğun bir gayret var. Yangın şu anda dört, beş ayrı bölgede devam ediyor. İki ayrı bölgedeki yangın nispeten kontrol altına almış gibi gözüküyor ama özellikle Örnekköy ve Doğançayı'nın aşağı taraflarında mahallelere doğru ilerlemiş durumda. Şu an için Allah'a şükür çok büyük bir risk ya da can kaybıyla ilgili bir sıkıntı olmamakla birlikte yangın henüz bu bölgelerde kontrol altına alınmış değil. Yoğun bir şekilde çabalarımız devam ediyor. Bir köyümüzü tahliye ettik. Bu yangının olduğu, bu bulunduğumuz mahalleler dahil Doğançay Mahallesi dahil yangına yakın bölgelerdeki bir kısım evleri de tahliye ettik" diye konuştu.

'PİLOTLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ CİDDİ TEHDİT ALTINDA'

Vali Elban, "Bu sabah itibarıyla bölgemizde 6 yangınımız vardı. Bu yangınların beşi söndürüldü. Dolayısıyla tüm hava araçlarımız, şu anda bu yangın için hazır bekliyor. Ama teknik olarak saatte 80 kilometreye yakın bir rüzgar da hava araçları çoğu zaman çalışmakta çok zorlanıyorlar. Hatta Allah korudu, arkadaşlarımız birkaç tehlike de atlattı. Ancak bu rüzgarın hızı bir miktar azalırsa, havadan müdahalemiz çok hızlanacak. Ancak bu şartlarda önce müdahalede bulunan pilotlarımızın can güvenliği ciddi tehdit altında. İkincisi de zaten bu aşırı rüzgarda çok da verim alınamıyor. Ama tüm hava araçlarımız konuşlandığı yer de buraya çok yakın. Müdahale için bekliyorlar. Yeter ki rüzgarda bir miktar azalma olsun" dedi.

'RÜZGAR, TEPEYE DOĞRU DÖNDÜ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yangına ilişkin konuştu. Yangının şiddetli rüzgarla geniş alana yayıldığını ifade eden Başkan Tugay, "Karşıyaka'da bir küçük sanayi sitesi var. Orada devam eden bir yangın var. Yoğun olarak arkadaşlarımız ona müdahale ediyorlar. Bayraklı'nın Körfez Mahallesi'nde, Doğançay Mahallesi'nde yoğun bir müdahale var. Seyir Tepesi eteklerinde bir bölge. Çiğli'ye kadar uzanmış durumda. Çok geniş bir alanda ne yazık ki devam ediyor. Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor. Bazı evler ve iş yerleri ne yazık ki yangından etkilendi. Şu ana kadar bize gelen bilgide yaralı ya da bir ölüm vakası yok. İlçe belediyemizin su tankerinin yandığına dair bir bilgimiz var. Yangın devam ediyor ve biz de tüm gücümüzle o bölgedeyiz. Bir talihsizlik de aynı anda dün gece Kemalpaşa'da ve Çeşme'de de yangın çıkmıştı. Ona da arkadaşlarımız müdahale ediyor. Hatta Salihli'de de yangın çıkmıştı; ona da müdahale ediliyor. Birimde olan herkes çağırıldı. Tüm birimlerimizle sahadayız. Tehlikeli olan bölgeler boşaltıldı. Bazı noktalarda durdu ama rüzgar çok şiddetli. Rüzgar, tepeye doğru döndü. Yerleşim yerleri için, şu an ilerleyen bir tehlike yok gibi görünüyor" dedi.

'EVLERİ ZARAR GÖRENLERE DESTEK OLACAĞIZ'

Başkan Tugay, "Çevre illerden de yardım gelecek. Evleri zarar görenler için barınma ve yiyecek desteğinin ardından evlerinin onarımı için de destek vereceğiz. Yurttaşlarımıza kalacak yer ayarladık, onları açıkta bırakmayacağız" diye konuştu.