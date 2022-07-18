Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Başkanı Köksal, görevine başladı

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın yeni başkanı Dr. Serhat Köksal, görevine başladı.

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'ndan (BSTDB) yapılan açıklamaya göre, BSTDB'nin yeni başkanı Dr. Serhat Köksal, 16 Temmuz 2022 tarihinden itibaren dört yıl süreyle göreve yapacak. Köksal, Türkiye Cumhuriyeti'nin adaylığını takiben, Banka'nın 25 Şubat 2022 tarihinde yapılan özel yönetim kurulu toplantısında oy birliği ile seçildi. Köksal, Temmuz 2018'den bu yana bankayı yöneten Dmitry Pankin'in yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köksal, "Bölgenin içinden geçtiği bu zorlu süreçte, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'na liderlik etme sorumluluğunun şahsıma emanet edilmesinden onur duyuyorum. Bölgeye tekrar güzel günlerin geleceğine olan inancımı koruyor; krizi yönetmek, bölge genelinde hedeflenen yatırımları gerçekleştirmek ve hissedarların bölgesel iş birliğini ve kalkınmayı artırma vizyonuna katkıda bulunmanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dr. Serhat Köksal kimdir?

40 yaşındaki Köksal, Türkiye'de doğdu. Türkiye İstatistik Kurumu'nda bilirkişi olarak başladığı görevine, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı olmadan önce yedi yıl Sayıştay Başdenetçisi olarak görev yaptı. 2017 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı ve Ağustos 2020'de Daire Başkanı oldu. BSTDB'deki görevine başlayana kadar bu görevini sürdürdü. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki görevi boyunca ülkenin uluslararası finans kuruluşlarına katılımı, yatırım ve finansal ilişkiler ve bölgesel ekonomik iş birliğinden sorumlulukları arasındaydı.

2020-2022 yıllarında Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'nda Türkiye'yi temsil eden Köksal, kariyeri boyunca, Türkiye'deki kamu ve kritik altyapı projelerinin (hastaneler, otoyollar, santraller) uygulanması ve denetiminde aktif olarak yer aldı.

Köksal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisansı, Warwick Üniversitesi'nden (İngiltere) Muhasebe ve Finans alanında Yüksek Lisans ve Ankara Üniversitesi'nden (Türkiye) Muhasebe ve Finans alanında Doktora derecesine sahip bulunuyor. Köksal'ın bankacılık ve finans alanlarında çeşitli akademik yayınları da bulunuyor.

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna tarafından kurulan uluslararası bir finans kuruluşu olarak öne çıkıyor. BSTDB'nin merkezi Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunuyor. BSTDB kamu ve özel sektöre ticaret finansmanı ve projelere kredi, kredi hattı, öz sermaye ve teminat sağlayarak üye ülkelerdeki ekonomik kalkınmayı ve bölgesel iş birliğini destekliyor. Bankanın kayıtlı sermayesi 3,45 milyar avrodur. BSTDB uzun vadede Moody's "Baa1" ve Standard and Poor's "A-" olarak değerlendirdi. Daha fazla bilgi için www.bstdb.org sitesini ziyaret edilebiliyor.