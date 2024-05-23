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Karabük'te Polis İhtarına Uymayan Şüpheli Tutuklandı

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Karabük'te polis ekipleri, dur ihtarına uymayan bir şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, kaçarken bir komisere çarptıktan sonra Öğlebeli Mezarlığında yakalandı. Tutuklanan şüphelinin 48 suç kaydı olduğu belirlendi.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

Yeşil Mahalle'de uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracını görevlilerin üzerine sürdü.

Bir komisere çarptıktan sonra kaçan şüpheli, Öğlebeli Mezarlığında yakalandı.

Gözaltına alınan ve 48 suç kaydı olduğu belirlenen A.T, işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan A.T'nin kaçmasına yardım eden M.D. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan adlı işlem yapıldı.

12 suç kaydı bulunan M.D'ye kaçma sırasında ihlal ettiği kurallar sebebiyle 50 bin lira trafik cezası kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

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