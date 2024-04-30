Kapıkule Sınır Kapısı'nda 54 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan X-ray taramasında bir tırın dorse bölümünde 54 kilo 470 gram esrar bulundu. Olayla ilgili olarak R.G. gözaltına alındı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 54 kilo 470 gram esrar ele geçirildi.
Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen R.G. yönetimindeki tır, gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek X-ray taramasına sevk edildi.
Taramada tırın dorse bölümünde yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeği "Yappa" ile arama yapıldı.
Aramada dorsede karton kutular içerisinde 99 paket halinde 54 kilo 470 gram esrar bulundu.
R.G. gözaltına alındı.