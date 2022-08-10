Haber : Kanalda kaybolan Gültekin'in 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanalda kaybolan Gültekin'in 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı (2)

 - Güncelleme:
Kanalda kaybolan Gültekin'in 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı (2)

GÜLTEKİN'İN CENAZESİNE 40 KİLOMETRE UZAKLIKTA ULAŞILDIŞanlırfa'da, 3 gün önce serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Halil Gültekin'in cenazesi, kaybolduğu bölgeden 40 kilometre uzaklıktaki Meydan Kapı Mahallesi yakınlarında bulundu.

GÜLTEKİN'İN CENAZESİNE 40 KİLOMETRE UZAKLIKTA ULAŞILDI

Şanlırfa'da, 3 gün önce serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Halil Gültekin'in cenazesi, kaybolduğu bölgeden 40 kilometre uzaklıktaki Meydan Kapı Mahallesi yakınlarında bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Gültekin'in cenazesi, otopsi için Harran Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title