Kanalda kaybolan Gültekin'in 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı (2)
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GÜLTEKİN'İN CENAZESİNE 40 KİLOMETRE UZAKLIKTA ULAŞILDIŞanlırfa'da, 3 gün önce serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Halil Gültekin'in cenazesi, kaybolduğu bölgeden 40 kilometre uzaklıktaki Meydan Kapı Mahallesi yakınlarında bulundu.
GÜLTEKİN'İN CENAZESİNE 40 KİLOMETRE UZAKLIKTA ULAŞILDI
Şanlırfa'da, 3 gün önce serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Halil Gültekin'in cenazesi, kaybolduğu bölgeden 40 kilometre uzaklıktaki Meydan Kapı Mahallesi yakınlarında bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Gültekin'in cenazesi, otopsi için Harran Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel