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Kahramanmaraş'ta Domates ve Biber Üreticileri Fiyatları Protesto Etti

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Kahramanmaraş'ta domates ve biber üreticileri, fiyatların masraflarını karşılamamasını protesto etmek için traktörlerle konvoy düzenleyerek eylem yaptı. Kahramanmaraş-Gaziantep yolunu kapatarak ellerinde kalan domatesleri yola döken çiftçiler, destek taleplerini dile getirdi.

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta domates ve biber üreticileri, fiyatların masraflarını karşılamamasını protesto etmek için traktörlerle konvoy düzenleyerek eylem yaptı. Kahramanmaraş- Gaziantep yolunu kapatarak ellerinde kalan domatesleri yola döken çiftçiler, "Kahramanmaraş çiftçisi bitiyor. Destek çıkılmazsa ilerleyen günlerde çiftçi intihar haberleri alınacaktır. Eğer destek bize sağlanmazsa çiftçiler her gün bu eylemi gerçekleştirecektir" açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş'ta domates ve biber üreticileri, düşük fiyatlar nedeniyle ürünlerinin ellerinde kalmasını traktörlerle konvoy oluşturup Kahramanmaraş-Gaziantep yolunu kapatarak protesto etti. Artan maliyetler nedeniyle gelirlerinin giderlerini karşılamadığını belirten çiftçiler, ellerinde kalan domatesleri yola döktü.

"Destek çıkılmazsa ilerleyen günlerde çiftçi intihar haberleri alınacaktır"

Çiftçiler, şu açıklamayı yaptı:

"Yüksek maliyetle üretilip, düşük fiyatta ürününü satan çiftçimizin sesi olmak için toplandık. Kahramanmaraş çiftçisi zor durumdadır. Geçen yıl ay çekirdeğini 40 liraya satarken bugün 25-30 lira fiyat biçilmektedir. Mazot 20 lirayken bugün 42 lira olmuştur. İşçi yevmiyesi 400 lirayken bugün 800 lira olmuştur.

Çiftçinin malı açıktadır, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin alım yapması gerekmektedir. Çiftçi ayakta kalamaz hale gelmiştir. Bir haftaya kadar Kahramanmaraş'ta biçim yapılacaktır ama verilen fiyat, maliyetleri kurtarmayıp çiftçi zarar etmektedir. Geçen yıl 20 lira olan pamuk bugün 18-19 lira fiyat verilmektedir. Artan maliyetlere göre çiftçinin pamuğunun 35-40 lira olmalıdır. Kahramanmaraş çiftçisi bitiyor. Destek çıkılmazsa ilerleyen günlerde çiftçi intihar haberleri alınacaktır. Eğer destek bize sağlanmazsa çiftçiler her gün bu eylemi gerçekleştirecektir. İster her hafta, ister her gün çiftçimiz elbet bir gün kazanacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel

Kahramanmaraş Gaziantep Ekonomi Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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