Kadınların elinden çıkan seramik tuz lambaları Kurşunlu'nun tanıtımına katkı sağlayacak

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde kadınlar, yaptıkları seramik tuz lambalarıyla hem ev ekonomilerine hem de ilçenin tanıtımına katkı sunuyor.

Kurşunlu Kaymakamlığı, Kurşunlu Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Kurşunlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla kadın girişimciliğini desteklemek ve yöresel ürün kazandırmak amacıyla ilçedeki kadınlara yönelik "seramik şekillendirme kursu" açıldı.

Kadınlar tarafından motiflerle süslenen seramiğin içine küçük ampuller, ampullerin üzerine de Çankırı'nın kaya tuzu parçaları konuluyor. Böylece ortaya "seramik tuz lambası" çıkıyor.

Yaptıkları ürünlerle ilçeye hediyelik eşya kazandıran kadınlara girişimcilik destekleriyle kendi atölyelerini kurma fırsatı da sunuluyor.

Kurşunlu Halk Eğitim Merkezinde görevli seramik ve cam teknolojisi usta öğreticisi Nurcan Aslan, AA muhabirine, kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla seramik tuz lambası üretimine karar verildiğini söyledi.

Amaçlarının Kurşunlu yöresine ürün kazandırmak ve bunu ilçenin yöresel ürün markası haline getirmek olduğunu anlatan Aslan, "Yöresel anlamda ilk kez bu şekilde bir ürün çıkartacağımız için biraz kaygılarımız vardı. Kurşunlu seramik memleketi olduğu, tuz da Çankırı'mızın yöresel tuzu olduğu için her ikisini birleştirdik, seramik tuz lambası üretimi yaptık." dedi.

Kursa katılan 23 kadınla kısa sürede çok yol katettiklerini, seramiğin yapılışının ilk aşamasından sonuna kadar öğretildiğini dile getiren Aslan, şunları anlattı:

"Bundan sonra hayatlarına seramik mesleğiyle ilgili devam edebilirler. En azından ne yapabildiklerini gördüler. Bizim niyetimiz belli bir pazar payı oluşturup halk eğitim bünyesinde hanımların yaptığı ürünleri satışa sunmak. Kadınlar burada kendi güçlerini gördüler. Çünkü seramiğe dair bilgileri yoktu. Kursumuz sayesinde hem seramiği öğrenmiş oldular hem de kendilerinin ne yapabileceklerini kanıtladılar."

Kadınlar süs eşyası yapımını öğrenmekten memnun

Kursiyerlerden Safiye Çerit de ilk defa bir kursa katıldığını, ilk başlarda tedirginlik yaşadığını belirtti.

Kursa başladıktan sonra zevk alarak yaptığını, toprağın seramiğe dönüşümüne kadar her şeyi öğrendiklerini vurgulayan Çerit, "Motifler öğrendik, içine tuz koyup kullanmak hoşumuza gitti. Çocuklarım okula gidip geliyor, onlara maddi manevi destek olurum diye düşündüm. Toprak da insana enerji veriyor. Bu kurs aileme destek olmak için fırsattı. Yaptıktan sonra da satarak ev ekonomisine katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Kursiyer Melek Uysal da başta endişeyle yaklaştığı ama seramiğin yapılışını öğrendiği kursta keyifli vakit geçirerek güzel dostluklar da edindiğini, ürünlerle hem kazanç sağlamayı hem de ilçenin tanıtımını yapmayı hedeflediklerini kaydetti.