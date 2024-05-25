Üye Girişi
Haberler

Kadınlar Atık Kağıtları Sanata Dönüştürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Talas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici olarak eğitim veren Şule Kılınç öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, evlerindeki eski gazete, dergi ve çocuklarının derslerinden arta kalan kağıtları dekoratif eşyaya dönüştürüyor.

Kayseri'de Talas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici olarak eğitim veren Şule Kılınç öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, evlerindeki eski gazete, dergi ve çocuklarının derslerinden arta kalan kağıtları dekoratif eşyaya dönüştürüyor.

Bir akrabasının evlerine getirdiği sepetten esinlenen Kılınç, eski gazete, dergi ve A4 gibi atık kağıtları değerlendirmeye karar verdi.

Atık kağıtları 2013 yılından bugüne hediyelik eşyalara dönüştüren Kılınç, "Kağıdı Atma, Sanata Çevir" projesine farklı meslek gruplarındaki kadınları da dahil etti.

Talas ilçesindeki tarihi Köşker Konağı'nda düzenlenen atölyelerde, kadınlar, kağıttan sepet, masa, saat, puset, çanta gibi dekoratif eşyalar üretmeye başladı.

Şule Kılınç, AA muhabirine, özel sektörde 10 yıl çalıştıktan sonra sanatsal alana yöneldiğini ve aldığı eğitimle Kayseri Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümünden 2021 yılında mezun olduğunu söyledi.

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatına devam ettiğini vurgulayan Kılınç, Talas Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici olarak görev yaptığını, kendi çabası ile öğrendiği tekniklerle atık kağıtlardan sepet örmeye başladığını belirtti.

Kılınç, kağıttan yapabileceği objeleri hayal dünyası ile birleştirmeye karar verdiğini ve sepet dışında birçok dekoratif eşya yaptığını aktardı.

"Kağıdı Atma, Sanata Çevir" projesiyle yola çıktığını aktaran Kılınç, yaklaşık 3 senedir farklı meslek gruplarına eğitim verdiğini, oluşturduğu gruplarla kağıdı 3 boyutlu sanata çevirdiğini dile getirdi.

Sepet, sehpa, ayakkabı, duvar süsü yapılıyor

Kılınç, atık kağıtlarla ilgili, "Hızlı bir tüketim çağında yaşıyoruz. Toplum olarak üretmekten çok tüketme odaklı yol alıyoruz. Benim amacım o atık kağıtları 3 boyutlu objelere çevirerek sürdürülebilir sanata destek olmak. Atık olarak düşündüğünüz ne kadar kağıt varsa hepsini işleyip objeye çeviriyoruz." dedi.

Hayallerin sınırı olmadığını vurgulayan Kılınç, kadınlarla sepet, bebek puseti, sehpa, çanta, ayakkabı, şemsiye, duvar süsleri gibi dekoratif eşyalar yaptıkların ifade etti.

Atık kağıtları şeritler halinde keserek tel ve örgü şişi yardımıyla pipet haline dönüştürdüklerini anlatan Kılınç, doğal boya ve su bazlı boyalar ile kağıtları renklendirdikten sonra vernik ile elastik hale getirdikleri pipetlerle hayallerindeki eşyaları ördüklerini kaydetti.

Kursiyerler arasında memur emeklisi de var ev hanımı da

Atölyeye katılan Aliye Baş (69), 24 yıldır emekli olduğunu, atık kağıttan yaptığı eşyaları sevdiklerine hediye ettiğini dile getirdi.

Ev hanımı Zehra Böğrekçi (40) de atık kağıtları geri dönüşüme kazandırdığı için mutlu olduğunu, sepet yaparak başladığı işte hayallerindeki eşyaları yaptığını söyledi.

Zeynep Düzenli (40) ise aldığı eğitim sayesinde yaptığı ürünleri hem hediye ettiğini hem de satıp aile bütçesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Halk Eğitimi Merkezi Kayseri Talas Kadın Güncel Haberler

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Tek hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Tek hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Bakmadan Geçme

Osman Beşel kimdir? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel hangi partiden seçildi? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 25 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 25 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 25 Mayıs hangi burç? 25 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Mayıs tarihi hangi burç olur? 25 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 25 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 25 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 25 Mayıs Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Steam çöktü mü? 25 Mayıs Cumartesi Steam sorun mu var? Galatasaray'da seçim ne zaman, seçim bugün mü? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Yeni eğitim müfredatı onaylandı mı? Talim ve Terbiye Kurulu müfredatı onayladı mı? 25-26 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 25-26 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! #128680
2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş

2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title