İzmir'de Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetin Önlenmesi İçin Turuncu Zirve Düzenlendi

İzmir'de kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla "9. Turuncu Zirvesi" gerçekleştirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Platform Up Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Öğrenci Topluluğu tarafından, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışına katılan Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmanın önemini anlattı.

Cinsiyet eşitliğinin yeni bir dünyaya erişmede hız kazandıracağını belirten Babatunde Ahonsi, şöyle konuştu:

"Böylece bu yeni dünya daha refah, daha sakin, daha fazla adaletli olacaktır. Ancak bunu yapmak sadece bir sektörün işi değil. Şirketler, sivil topluluklar, uluslararası kurumlar, genç bireyler yeni bir Türkiye, yeni bir dünya oluşturmamızda her birinin bir adım atması gerekiyor. BM ve Türkiye'nin bir araya gelip bir kolektif çaba sarf etmesi ve harekete geçmesi takdir ettiğim bir durum. Kararlılıkla birlik olmalıyız. Çünkü şu anki durum çok korkunç. Küresel olarak her on dakikada bir kadın öldürülüyor. O nedenle bu korkunç insan hakları ihlalinin önüne geçmeliyiz."

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz da hem Türk kültüründe hem de inancında kadına önem verildiğini ifade ederek, üniversitede kadınlara yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Yılmaz, her zaman "kadına şiddete hayır" dediklerini vurgulayarak, "Toplumun hamurunu yapan kadındır, annelerimizdir. Daha huzurlu, sevgi ve saygı ortamında yaşam sağlanması en büyük önceliğimizdir. Devletimiz de büyük önem veriyor." ifadelerini kullandı.

Platform Up Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Öğrenci Topluluğu Başkanı Pınar Topçuoğlu ise zirvenin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Turuncu Zirve'nin 25 Kasım-10 Aralık arasında tüm dünyada yürütülen kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi farkındalık kampanyasına katılan liseler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, iş insanların ve BM ajanslarının buluşma noktası olduğunu aktaran Topçuoğlu, "Bu sene özellikle liselerdeki genç katılımcılarımızın ısrarı nedeniyle zirvemizi 12-13 Aralık tarihlerinde yüz yüze gerçekleştiriyoruz. Katılımcı sayımızın fazlalığı program, konuşma süreleri ve içerik yönetimi açısından bizi zorlasa da her geçen yıl daha fazla gence ulaşabiliyor olmak yarınlara olan inancımızı artırıyor." dedi.

Programda, DEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaprak Gülcan, platformun kurucusu Meltem Kolday ve Işıkkent Ortaokulu 8. sınıf Öğrencisi Derin Gökmeral de kadına yönelik şiddet hakkında konuşma yaptı.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için konuşmaların yapılacağı zirve, yarın sona erecek.