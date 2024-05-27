İzmir'de Aranan 6 Firari Yakalandı
İzmir'de asayiş uygulaması sırasında aranan 6 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin hırsızlık, kasten öldürme, nitelikli cinsel saldırı gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunuyor.
İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari, asayiş uygulamasında yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Çeşitli ilçelerdeki denetimlerde yakalanan E.T'nin hırsızlık suçlarından 46 yıl 1 ay 20 gün, H.K'nin hırsızlık suçlarından 20 yıl 5 ay 14 gün, B.Ç'nin kasten öldürme suçundan 34 yıl 16 gün, R.V'nin hırsızlıktan 32 yıl 9 ay, N.E'nin nitelikli cinsel saldırı suçundan 31 yıl 11 ay 12 gün, M.P'nin silahlı yağma suçundan 27 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.