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İtalya'da Filistin'e Destek Çadırlarına Saldırı

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İtalya'da Milano Devlet Üniversitesi'nde Filistin'e destek çadırlarına saldırı gerçekleşti. Öğrencilerin çadırlarına saldıran grup ile aralarında kavga çıktı.

İtalya'da Filistin'e destek ve dayanışma göstermek için çadır kurulan yükseköğretim kurumlarından Milano Devlet Üniversitesi'nde (Statale) dün bir grubun öğrencilerin çadırlarına saldırdığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 10 Mayıs'tan bu yana Milano Devlet Üniversitesi'nin avlusunda ve bina içinde çadır kurma eylemi yaparak hem İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden hem okullarının İsrail ile bilimsel işbirliği anlaşmasını sonlandırmasını isteyen öğrenciler, dün 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Kendilerini "Komünist Mücadele" aktivistleri olarak niteleyen 10 kişinin, Filistin için kurdukları çadırlarda uyuyan öğrencilere saldırdıkları ve sonrasında da iki grup arasında kavga çıktığı kaydedildi.

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda, çadırlara saldıranların "siyonist bir grup" olduğu ifade edildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Elio Franzini, okulun kurumsal etkinliklerini baltalayan şiddet ve okul içine yerleşme eylemlerini kınadı.

Kaynak: AA / Güncel

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