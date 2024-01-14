İstanbul Emniyeti 5 ilçede 50 noktada denetim yaptı

İSTANBUL-İSTANBUL EMNİYETİNDEN 50 NOKTA DENETİM Oğuzhan CİN-Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa Mert KARACAİSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 ilçede 50 noktada denetim yaptı. Taksim'de yapılan denetim sırasında çevredeki insanları rahatsız eden ve bir kişi darbeden şüpheli Güven Timleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet müdürlükleri, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ve Bahçelievler'de denetim yapıldı. Denetim kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda Yunus Polis ekipleri, şüpheli görülen şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. Taksim'de yapılan denetimler sırasında çevredekileri rahatsız eden, bazı kişileri darbeden bir kişi Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel