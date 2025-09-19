İstanbul'da KYK yurdu skandalı! 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı açığa alındı

İstanbul'daki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Yurdu'nda yaz döneminde yapılan tadilat sırasında büyük bir skandal yaşandı. Öğrenciler, yurda döndüklerinde odalarında ciddi ihlallerle karşılaştı.

EŞYALAR KARIŞTIRILDI, CİNSEL MATERYALLER BULUNDU

Öğrenciler, kişisel eşyalarının karıştırıldığını, bazı eşyalarının çalındığını ve odalarına kendilerine ait olmayan cinsel içerikli materyallerin bırakıldığını belirtti. Ayrıca hijyen ve güvenlik açısından büyük endişe yaratan bu durumun ardından öğrenciler, psikolojik olarak da büyük bir travma yaşadı.

KIZ ÖĞRENCİYE TACİZ MESAJLARI

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Bir kız öğrenci, odasında numarasını bulan işçilerden birinin kendisine mesajlar gönderdiğini açıkladı. Öğrencinin paylaştığı ekran görüntülerinde, işçinin "Tanışmak için yazdım" diyerek kıza ısrarla mesaj gönderdiği görüldü.

MAHREMİYET İHLALİ VE GÜVENLİK ZAFİYETİ

Yaşanan olay, öğrencilerin mahremiyet hakkının ihlali, güvenlik zafiyeti ve cinsel taciz boyutuna taşındı. Öğrenciler, bu durumun acilen soruşturulmasını ve sorumlular hakkında işlem yapılmasını talep ediyor.

ÖĞRENCİLERE AİT SÜTYENLERİN İÇİNE...

Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarda öğrencilere ait sütyenlerin içine kalp çizildiği, yine öğrencilere ait iç çamaşırlarının ortalığa saçıldığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan skandalın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken bugün sıcak bir gelişme daha yaşandı.

2 YURT MÜDÜRÜ VE 1 MÜDÜR YARDIMCISI AÇIĞA ALINDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısının açığa alındığı ifade edildi. Bakanlığın açıklaması şu şekilde; "İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

İşte kız yurdundaki o görüntüler;