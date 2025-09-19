Haberler

İstanbul'da KYK yurdu skandalı! 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı açığa alındı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İstanbul'da KYK yurdu skandalı! 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı açığa alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul'da KYK yurdu skandalı! 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı açığa alındı
Haber Videosu

Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Yurdu'nda yaz döneminde yapılan tadilat sırasında öğrencilerin eşyaları yağmalandı, iç çamaşırlarına kalpler çizildi ve odalara prezervatif bırakıldı. Yaşanan skandalın ardından harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısının açığa alındığını duyurdu.

İstanbul'daki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Yurdu'nda yaz döneminde yapılan tadilat sırasında büyük bir skandal yaşandı. Öğrenciler, yurda döndüklerinde odalarında ciddi ihlallerle karşılaştı.

EŞYALAR KARIŞTIRILDI, CİNSEL MATERYALLER BULUNDU

Öğrenciler, kişisel eşyalarının karıştırıldığını, bazı eşyalarının çalındığını ve odalarına kendilerine ait olmayan cinsel içerikli materyallerin bırakıldığını belirtti. Ayrıca hijyen ve güvenlik açısından büyük endişe yaratan bu durumun ardından öğrenciler, psikolojik olarak da büyük bir travma yaşadı.

KIZ ÖĞRENCİYE TACİZ MESAJLARI

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Bir kız öğrenci, odasında numarasını bulan işçilerden birinin kendisine mesajlar gönderdiğini açıkladı. Öğrencinin paylaştığı ekran görüntülerinde, işçinin "Tanışmak için yazdım" diyerek kıza ısrarla mesaj gönderdiği görüldü.

İstanbul'da KYK yurdu skandalı! 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı açığa alındı

MAHREMİYET İHLALİ VE GÜVENLİK ZAFİYETİ

Yaşanan olay, öğrencilerin mahremiyet hakkının ihlali, güvenlik zafiyeti ve cinsel taciz boyutuna taşındı. Öğrenciler, bu durumun acilen soruşturulmasını ve sorumlular hakkında işlem yapılmasını talep ediyor.

İstanbul'da KYK yurdu skandalı! 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı açığa alındı

ÖĞRENCİLERE AİT SÜTYENLERİN İÇİNE...

Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarda öğrencilere ait sütyenlerin içine kalp çizildiği, yine öğrencilere ait iç çamaşırlarının ortalığa saçıldığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan skandalın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken bugün sıcak bir gelişme daha yaşandı.

2 YURT MÜDÜRÜ VE 1 MÜDÜR YARDIMCISI AÇIĞA ALINDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısının açığa alındığı ifade edildi. Bakanlığın açıklaması şu şekilde; "İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

İşte kız yurdundaki o görüntüler;

İstanbul'da KYK yurdu skandalı! 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı açığa alındı

İstanbul'da KYK yurdu skandalı! 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı açığa alındı

İstanbul'da KYK yurdu skandalı! 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı açığa alındı

İstanbul'da KYK yurdu skandalı! 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı açığa alındı

İstanbul'da KYK yurdu skandalı! 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı açığa alındı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı

AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Kassam Tugayları İsrail'e meydan okudu: Askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız

İsrail'e meydan okudular: Sizi cehenneme göndermeye hazırız
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un CV'sinde dikkat çeken Atatürk detayı

Yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın CV'sinde dikkat çeken "Atatürk" detayı
Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran bir karar daha! Resmen yasaklandı
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Menzil'in görkemli düğününe gölge düşüren olay
Okan Buruk 5-1'lik tarihi mağlubiyetin faturasını bakın kime kesti?

5-1'lik tarihi mağlubiyetin faturasını bakın kime kesti?
Birileri üşenmeyip hesapladı: İşte Ali Erbaş'ın alacağı emekli maaşı

Birileri üşenmeyip emekli maaşını hesapladı! İşte çıkan rakam
Türkiye'nin dev turizm firması iflas etti

Türkiye'nin dev turizm firması iflas etti
Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya öfke kusuyor: Onun yüzünden kaybettik

Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya öfke kusuyor
Toyota, 600 bin aracını geri çağırdı

Otomotiv devi 600 bin aracını geri çağırdı! Sorun hayli ciddi
Milyonları ekranlara kilitleyecek! İşte Fatih Terim'in yeni işi

Milyonları ekranlara kilitleyecek! İşte yeni işi
Ünlü yorumcular Okan Buruk'a ateş püskürdü: Yarın kovardım

Ünlü yorumcular Okan Buruk'a ateş püskürdü: Yarın kovardım
Sahnede silahlı saldırıya uğrayan Çakal korku dolu anları anlattı

Sahnede silahlı saldırıya uğrayan ünlü şarkıcı yaşananları anlattı
Dünyaca ünlü müzeden 600 bin euroluk altın çaldılar

Dünyaca ünlü müzedeki altınları çaldılar: Tesadüf değildi
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Semiramis Pekkan erken teşhisle hayatını kurtaran süreci anlattı

Küçük bir olayla başladı, doktorun telefonu her şeyi değiştirdi
Galatasaray taraftarını kızdıran Can Uzun: Benim golüm maçı açtı

Galatasaray'a gol atan milli futbolcudan maç sonu bomba sözler
Araç sahipleri dikkat! Benzine 1 lira zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri kaçıracak
Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı

Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Baba-oğul suçüstü yakalandı
Balık 650, başındaki taş 10 bin lira

Bu balık değil başındaki taş satılıyor! Üçe beşe bakmadan alıyorlar
Antalya ve Muğla kabusu yaşıyor! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı

2 ilimiz saatlerdir kabusu yaşıyor! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
Ali Koç konuşurken ezan başladı, sonrasında söylediği şey olay

Konuşurken ezan başladı, sonrasında söylediği şey olay
KYK yurduyla ilgili bir skandal iddia daha! Yurt müdüründen şok sözler

KYK yurduyla ilgili bir skandal iddia daha! Yurt müdüründen şok sözler
Filmleri aratmayan hikaye: 12 saatlik jet-ski yolculuğu ile Gazze'den Avrupa'ya kaçtılar

12 saat jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştılar! Sonrası daha da ilginç
Antalya ve Muğla kabusu yaşıyor! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı

2 ilimiz saatlerdir kabusu yaşıyor! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet köfteci:

ben o öğrencileri çok iyi biliyorum hepsi kısa elbise ve açık saçık geziyor her köşe başında biri bir arkadaş bulmuş yada bir araba gelip alıp gidiyor işte yurtların son durumu böyle

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelçuk Demircigil:

Kıza mesaj yazan kişinin türkçesi yok. Anlaşılan yabancı uyruklu. Ama olsun reisimiz ne yaptiysa guzel yaptı. Ülkemizi göçmenlere açtı. Sonucta referandumda evet diyerek tum yetkiyi ona güvendik verdik. Olsun yazsinlar kızlarımıza öğrencilerimize. Reisimiz caresini bulur halleder düzeltir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Buralara bir günde gelmedik Ne zaman ki ,Ahlaklı ,erdemli, namuslu ,dürüst insanlar yetiştirmeyi bırakıp , dindar ve kindar bir nesil yetiştirmeye başladık; işte o zaman bu sapkınlıkların, kötülüklerin yolu da açıldı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filmleri aratmayan hikaye: 12 saatlik jet-ski yolculuğu ile Gazze'den Avrupa'ya kaçtılar

12 saat jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştılar! Sonrası daha da ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.