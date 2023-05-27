İstanbul'da 22 Günde 11 Kamyonet Çalan Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde park halindeki 11 kamyoneti çalan şüpheli yakalandı. Şüpheli Resul E.'nin suç ortaklarıyla birlikte kamyonet çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis tarafından yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin daha önceden 19 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

İSTANBUL'da 22 gün içinde park halindeki 11 kamyoneti çalan şüpheli yakalandı. Şüpheli Resul E.'nin suç ortaklarıyla birlikte kamyonet çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Esenyurt'ta 1 Mayıs'ta, T.Y. ait kamyonet çalındı. Aynı gece yine Esenyurt'ta bir başka kamyonet daha park edildiği yerden çalındı. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatırken güvenlik kamera görüntülerinden iki kamyoneti de aynı kişilerin çaldığı tespit edildi. Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Esenyurt ilçesinde birbiri ardına kamyonet çalmaya devam eden şüphelileri yakalamak çevrede pusu kuruldu. Kimlikleri belirlenen şüphelilerden Resul E., önceki gün yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden 19 adet suç kaydı olduğu belirlendi.