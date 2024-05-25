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İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Saldırı Düzenledi: 20 Filistinli Öldü

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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 20 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırılar sonucu Beyt Hanun'da bir ev ve Saftavi bölgesindeki En-Nezle Okulu hedef alındı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 20 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da sığınma merkezlerinin yanındaki bir evi hedef aldı.

Saldırı sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Gazze kentinin Saftavi bölgesindeki En-Nezle Okulunu bombalaması sonucu 10 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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