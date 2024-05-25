İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli Saedra Toman'ın cenazesi Ankara'da defnedildi

İsrail'in saldırılarının ardından tedavi için geldiği Türkiye'de yaşamını yitiren Filistinli Saedra Toman'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Saedra Toman'ın cenazesi Yenimahalle'deki Yahyalar Merkez Camisi'ne getirildi.

Toman için öğle vaktinde kılınan cenaze namazına bazı sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Toman'ın Filistin bayrağına sarılı tabutu, tekbirlerle cenaze aracına taşındı.

Toman'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.