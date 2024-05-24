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İsrail ordusu Gazze'de bir evi bombalayarak 5 Filistinliyi öldürdü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir evi bombalaması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir evi bombalaması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki Fahura Mahallesi'nde bir evi bombaladı.

Saldırıda en az 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren tek hastane olan Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

Öte yandan yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresine baskın düzenledi. İsrail askeri araçlarının hastanenin yakınlarına kadar ilerlediği aktarıldı.

İsrail ordusunun düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle sağlık personeli ve yaralıların hastaneden çıkamadığı bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Kurumu, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'nin, İsrail ordusunun tehditleri ve hastane çevresini bombalaması sonucu hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 800 Filistinli öldürüldü, 80 bin 200 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel

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