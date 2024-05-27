İsrail'in ABD'deki ittifakı tehlikede

Tunuslu siyasi analist ve küresel risk şirketi Uluslararası İlgi'nin (International Interest) Genel Müdürü Sami Hamdi, Gazze'deki katliamlar nedeniyle İsrail yönetiminin ABD kamuoyunda gözden düştüğünü belirterek, "Siyonistlerin ABD'deki yenilmezlik havası ilk kez bu kasım seçimlerinde kırılabilir." dedi.

Hamdi, uluslararası mahkemelerin İsrail hakkındaki kararları ve ABD siyasetine etkileri konusunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı'nın İsrailli yetkililer hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunması ve UAD'nin en son İsrail'in Refah'a saldırmaması yönündeki kararının emsalsiz olduğunu dile getiren Hamdi, "İsraillilerin buna şaşırdığını düşünüyorum. Amerikalılar da öyle. Bence bu, değişen kamuoyunu yansıtıyor. UAD'nin hiçbir şey yapmaması savunulamaz hale geldi." dedi.

Hamdi, UCM ve UAD'nin hamlelerinin, İsrail'in sadece kamuoyunun görüşünü kaybetmekle kalmayıp birçok Batılı müttefikiyle ittifakının tehlikeye girdiğini gösterdiğine dikkati çekerek, "Çok önemli ve benzeri görülmemiş bir değişim yaşanıyor ve UAD, bu değişimin yalnızca bir belirtisidir." diye konuştu.

"ABD Kongresinde insanlar, çıkıp adeta uluslararası hukukun üstünde olduklarını söylercesine UCM ve savcısına yaptırım uygulamaya hazır olduklarını belirtiyorlar." diyen Hamdi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası hukuku uygulama şeklindeki bu ikiyüzlülük ve çifte standartların bir sonucu olarak artık yerleşik kurallara dayalı düzene yönelik varoluşsal tehdit oluştuğunu düşünüyorum. İsrail'in, UAD'nin her türlü tedbir kararına, UCM'nin her türlü yakalama emrine direneceğine inanıyorum ancak bu, bu değişimin onların lehine olmadığı gerçeğini değiştirmiyor."

"Biden ve İsrailliler, Filistin yanlısı yeni nesli kaybetti"

Hamdi, uluslararası mahkemelerin aldığı kararlar hemen uygulanamayacak olsa bile kamuoyunda yaşanan değişim nedeniyle bir gün mutlaka uygulanacağını düşündüğünü ifade etti.

ABD ve İsrail yönetiminin uluslararası kamuoyunun gözünden düştüğüne dikkati çeken Hamdi, "Biden ve İsraillilerin Filistin yanlısı yeni nesli kaybettiğini düşünüyorum." dedi.

Hamdi, ABD'deki siyonistlerin uzun süredir ülke siyaseti üzerinde önemli etkiye sahip olduklarını belirtti.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında iktidara gelebilmek için siyonistleri desteklemek zorunda olduklarına dair bir inanç oluştuğunu anlatan Hamdi, şöyle devam etti:

"Bugün İsrail ve siyonizm için sorun, bu kasım seçimlerinde Başkan (Biden'in) siyonizmi desteklemesi dışında başka hiçbir neden olmadan seçimi kaybedebileceğidir. Başka bir deyişle siyonistlerin ABD'deki yenilmezlik havası ilk kez bu kasım seçimlerinde kırılabilir. İsraillilerin bu kadar paniğe kapılmasının nedeni de bu. Biden'ın Gazze yüzünden kaybetmemesini sağlamak istiyorlar ve en azından siyonizmin Amerika'da hala korunduğundan emin olmak istiyorlar."

Hamdi, Biden'ın seçimi kaybetmesinin ABD'de mevcut sistemi kırabileceğine inandığını söyledi.

Biden'ın kaybetmesinin insanları, "siyonizmin artık başarı anlamına gelmediğini düşünmeye" zorlayacağına dikkati çeken Hamdi, bunun da siyonizmin ABD'de yenilgiye uğramasına yol açacak sonuçlar zincirini başlatabileceğini vurguladı.

"Bir dakika, İsrail'e destek kaybettiğimiz anlamına mı geliyor?"

Hamdi, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanması durumunda ABD'nin İsrail politikasında değişiklik olup olmayacağı sorusuna ise "Trump'ın Biden'dan daha iyi olacağını söylemiyorum." dedi.

Biden'ın yenilmesinin, İsrail ve siyonizm hakkındaki konuşma şeklini kalıcı olarak değiştireceğini yineleyen Hamdi, "Eğer Biden kasım ayında kaybederse sanırım Demokratlar evlerine döndüklerinde 'Ah, İsrail'i hala korumamız gerekiyor.' demeyecekler, 'Bir dakika, İsrail'e destek kaybettiğimiz anlamına mı geliyor? Belki bir dahaki sefere İsrail'i bu kadar desteklememeliyiz.' diyecekler. Kasımda Biden'in yenilmesi bu anlama gelecek." ifadelerini kullandı.

Hamdi, ABD'deki muhafazakar medyada da İsrail'e destek verilmesinin sonlandırılması yönünde tartışma başladığına dikkati çekti.

Trump'ın mitinginde destekçilerinin "Soykırım Joe, soykırım Joe!" sloganları attığını anlatan Hamdi, Trump'ın da onlara yanıt olarak yanılmadıklarını söylediğini anımsattı.

Hamdi, artık kamuoyundaki anlatılarda "antisemitizm" ifadesinin bile yeniden tanımlandığını ifade etti.

Filistinlilerin sesinin ABD'de sağ kanat gibi yeni köşelere ulaştığını belirten Hamdi, "Son 8 ayda hayatımız boyunca olabileceğini düşünemeyeceğimiz birçok şey oldu. Gelecek 3-4 yılda neler olabilir, kim bilir?" ifadelerini kullandı.