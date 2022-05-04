İsrail Başbakanı Bennett'e 'anma gününde' protesto

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, hayatını kaybeden askerler ve terör saldırılarında ölenler için düzenlenen anma programda, bazı katılımcılar tarafından "hain", "düzenbaz" gibi sloganlarla protesto edildi.

İsrail'de yarın gerçekleşecek bağımsızlık günü etkinlikleri kapsamında, hayatını kaybeden askerler ve terör saldırılarında ölenler için ülke çapında anma törenleri düzenlendi.

Haaretz gazetesinin haberine göre törende konuşmaya hazırlanan Bennett, yakınlarını kaybeden bazı katılımcılar tarafından "hain", "düzenbaz", "enayi" gibi sloganlarla karşılandı.

Bennett, "yakınlarını kaybetmiş ailelerin acılarını ifade etme hakkı olduğunu" belirterek İsraillilerden "sadece savaşta değil hayatın tüm alanlarında birlik içinde çalışmalarını" istedi.

Sağ siyasetçi İçişleri Bakanı Ayelet Shaked de kuzeyde askeri bir mezarlıkta katıldığı anma töreninde bir İsrail askeri tarafından "Evine dön, utanmalısın" sözleriyle protesto edildi.

Shaked, protestocuya, "yakınlarını kaybeden ailelerin kutsal olduğu ve duygularını ifade etme hakkı olduğu" karşılığını verdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Savunma Bakanı Benny Gantz da katıldığı törenlerde İsraillilere "siyasi ayrışmayı kenara bırakarak birleşme" çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve hükümetinin diğer üyeleri, İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Liste (Ra'am) ile koalisyon hükümetinde ittifak kurduğu için eleştiriliyor.

-Yakınlarını kaybeden ailelerden gazete ilanı

Hayatını kaybeden askerlerin aileleri, İbranice yayın yapan Makor Rishon gazetesine verdikleri ilanda, hükümetteki bakanlara anma törenlerine katılmama çağrısı yaptı.

Başbakan Bennett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Ra'am partisi lideri Mansur Abbas'ın resminin yer aldığı ilanda, "Biz sizlerle sarılmak istemiyoruz. Bizler ondan daha değerli bir şey olmayan sevdiklerini yitirmiş aileleriz. Terörü destekleyenleri (Ra'am partisi) içinde barındıran bir hükümetin üyelerinin terörle öldürülmüş yakınlarımızın anma törenine katılmasını istemiyoruz." ifadesi yer aldı.

-İsrail koalisyon hükümeti zorlu dönemeçte

İsrail'de 8 partinin bir araya gelmesiyle yaklaşık bir yıl önce kurulan Başbakan Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti, Mansur Abbas liderliğindeki Ra'am Partisi'yle iş birliği içinde olduğu için sağ seçmen ve partiler tarafından yoğun biçimde eleştiriliyor.

Ancak, parlamentoda 4 milletvekiliyle temsil edilen Ra'am Partisi olmaksızın koalisyon hükümetinin 120 sandalyeli mecliste çoğunluğu elde etmesi mümkün görünmüyor.

Birleşik Liste (Ra'am) Partisi de İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da ve Mescid-i Aksa'daki eylemleri nedeniyle Filistinlilerce yoğun şekilde eleştiriliyor. Ra'am Partisi, nisan sonunda koalisyon hükümetindeki üyeliğini dondurduğunu açıklamış ancak bu adımın ne kadar süreceğini paylaşmamıştı.

İsrail parlamentosu, gelecek hafta toplanacak ve Ra'am Partisi'nin koalisyon üyeliği durumu merak ediliyor. Ra'am'ın desteğini çekmesi, hükümetin güvenoyunu kaybetmesi ve erken seçim anlamına geliyor. İsrail basınında çıkan haberlerde, meclis açıldığında muhalefetin hükümetten güvenoyunun çekilmesi için hamle yapacağı sıkça belirtiliyor.

İsrail'de Başbakan Naftali Bennett'in liderliğindeki sağdaki Yamina Partisi'nden Milletvekili Idit Silman, nisanda hükümetin yeterince sağ siyaset izlemediği gerekçesiyle istifa etmişti. Silman'ın istifasıyla, koalisyon hükümeti muhalefet karşısındaki bir farkla oy çoğunluğunu yitirmiş, iktidar ve muhalefet mecliste 60-60 sayısında eşitlenmişti.