Üye Girişi
Haberler

İsrail askerleri Batı Şeria'da baskınlar düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Cenin kentlerine askeri araçlarda baskınlar düzenledi. Baskınlar sırasında çatışmalar yaşandı ve çevrede büyük tahribat meydana geldi.

BATI İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Cenin kentlerine askeri araçlarda baskınlar düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, bölgedeki yerel kaynaklar, İsrail askeri araçlarının Nablus kentini 24. Caddesi'nde bir apartmana baskın yaptı.

Nablus'un Duma köyü ve Asker el-Kadim Mülteci Kampı'na da baskın düzenleyen İsrail askerleri ile bölgedeki Filistinli direnişçiler arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Yine işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve buradaki mülteci kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri, çevredeki sivil yüksek binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

Askeri birliklerin eşliğinde gelen buldozerler ve hafriyat makineleri, Cenin'deki Sikke Caddesi boyunca altyapıya zarar verirken çevrede büyük tahribata yol açtı.

Şihab ajansına açıklama yapan İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları, kendilerine bağlı direnişçilerin baskın düzenleyen İsrail askerlerine karşı silahlı çatışmalara girdiklerini ve askeri araçlara patlayıcılarla engel olmaya çalıştıklarını duyurdu.

Her iki kentteki baskınlar sırasında yaşanan çatışmalar sonucu can kaybı, yaralanma yada gözaltılara ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Şeria İsrail Dünya Güncel Haberler

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak

 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

Bakmadan Geçme

Köpeklerin uyutulması nasıl oluyor? Köpek uyutma yöntemi nedir? En kolay Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen vizesi başvurusu ve gerekli belgeler Kanser tedavisi gören Fatma Karanfil öldü mü? Fatma Karanfil kimdir, kaç yaşında, eşi kim? YKS deneme sınavı tarihleri: YKS çevrimiçi deneme sınavı ne zaman olacak? MEB online deneme ne zaman? Son yılların en iyi bilgisayar oyunları hangileri? İşte dünyanın en iyi oyunları Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir? Kulak çubuklarındaki gizli tehlike! Kulak temizleme çubukları neden kullanılmamalı? Anadolu parsı nesli neden tükendi? Türkiye'de Anadolu parsı var mı? Jon Bon Jovi'nin oğluyla evlenen Millie Bobby Brown kimdir? Kaç yaşında, nereli? 2024 deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi? Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir?
Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü

Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title