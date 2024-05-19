Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Derbi saat 19.00'da mı 20.00'de mi?

GS FB maçı saat kaçta? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maçının saati merak ediliyor. Dev derbinin başlama saatine kısa bir süre kaldı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Detaylar...

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da yani akşam 7'de başlayacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Ligde 19 Mayıs Pazar günü yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Karşılaşmada Arda Kardeşler'in yardımcılığını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 399 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 128 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 540 golüne, Aslan 496 golle karşılık verdi.

İki takım bu sezon 3. kez rakip

Bu sezon Galatasaray ile Fenerbahçe iki maç yaptı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 0-0 sona erdi. İki takım ayrıca Şanlıurfa'da yapılan TFF Süper Kupa'da rakip oldu. Sarı-kırmızılılar maçın başında Mauro Icardi ile 1-0 öne geçerken, U19 ile karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertlerin sahadan çekilmesinin ardından Galatasaray hükmen 3-0 galip sayıldı.

Ligde 134. maç

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 133 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 52 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 37 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol atma başarısı gösterdi.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 3 mücadele ise berabere sona erdi.