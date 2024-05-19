Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı?

Galatasaray Fenerbahçe ilk 11! Galatasaray Fenerbahçe maçının başlama saatine az bir zaman kaldı. İki takımda kazanmak için sahaya çıkacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 11'lerinin yanı sıra muhtemel ilk 11'ler de merak ediliyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i haberimizde!

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU İLK 11'LER

Galatasaray - Fenerbahçe ilk 11'leri henüz açıklanmadı. Maçın başlama saatine 1 saat kala iki takımın 11'leri de açıklanmış olacak. Maç başlama saatine yakın Okan Buruk'un Galatasaray ilk 11'i ile İsmail Kartal'ın ilk 11'i de belli olmuş olacak.

Galatasaray - Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler ise şu şekildedir:

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Batshuayi (Dzeko)

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 399 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 128 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 540 golüne, Aslan 496 golle karşılık verdi.

İki takım bu sezon 3. kez rakip

Bu sezon Galatasaray ile Fenerbahçe iki maç yaptı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 0-0 sona erdi. İki takım ayrıca Şanlıurfa'da yapılan TFF Süper Kupa'da rakip oldu. Sarı-kırmızılılar maçın başında Mauro Icardi ile 1-0 öne geçerken, U19 ile karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertlerin sahadan çekilmesinin ardından Galatasaray hükmen 3-0 galip sayıldı.

Ligde 134. maç

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 133 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 52 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 37 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol atma başarısı gösterdi.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 3 mücadele ise berabere sona erdi.