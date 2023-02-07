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İSKENDERUN'DA DENİZ SEVİYESİ YÜKSELDİ

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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin ardından Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin ardından Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi. Sahil kenarında kafe işleten Fatih Kılınç, "Denizin şimdi en az 1,5 metre yüksek olduğu görülüyor. Çünkü biz sürekli buradayız. Ne zaman böyle bir afet yaşansa denizin yükseldiği görülüyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahil kesiminde 15 yıldır kafe işleten Fatih Kılınç, deniz seviyesinin dün itibariyle yükseldiğini belirterek, 'Denizin de şimdi en az 1,5 metre yüksek olduğu görülüyor. Çünkü biz sürekli buradayız. Ne zaman böyle bir afet yaşansa, denizin yükseldiği görülüyor. Yerdeki çakıllar ve kafenin önüne kadar gelen plastik atıklar hepsi denizden geldi. Denizin seviyesi daha da yükseliyor. Çünkü biz burada oturduğumuzda denizi görmek için ayağa kalkardık. Kalkmamıza da gerek yok. Böyle karşınıza baktığınızda denizin gayet ne kadar yükseldiğini fark edersiniz." dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Ne zaman Fatih Güncel Haberler

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