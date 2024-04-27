İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Filistinli çoban ve çiftçilere saldırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim kentleri ile Ağvar bölgesinde Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürdü.

El Halil'in Mesafir Yatta bölgesinde İsrail askeri kılığına giren bazı fanatik Yahudi yerleşimciler, Filistinli bir koyun çobanına saldırdı. Saldırıya uğrayan Ömer Musa Muhammed (20) isimli çobanın vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu.

Aynı bölgede koyun otlatan birkaç çobana daha saldıran yerleşimciler, Filistinlilerden topraklarını terk etmelerini istedi.

Ağvar bölgesinde de aynı şekilde Filistinlilerin çadır ve barakalarına saldırarak yıkmaya çalışan yasa dışı Yahudi yerleşimciler, çobanlara saldırdı.

Beytüllahim'de de silahlı Yahudi yerleşimciler, Filistinli çiftçilerin arazilerini basarak, bölgeyi terk etmeleri için tehditlerde bulundu, tarlalarında hasat yapan bazı çiftçilerin ise mahsullerine zorla el koydu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.