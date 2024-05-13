İran, İsrail'in nükleer silah tehdidine karşılık verme stratejisini değiştirebilir

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, ülkesinin İsrail tarafından nükleer silahla tehdit edilmesi halinde Tahran'ın nükleer silah üretimiyle ilgili stratejisini değiştirmek zorunda kalacağını söyledi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı Dış İlişkiler Stratejik Konseyi'nin Başkanı Harrazi, başkent Tahran'da düzenlenen Arap- İran Diyaloğu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer silah stratejisine değindi.

Bölgede İsrail'den kaynaklanan nükleer silah sorunu olduğunu söyleyen Harrazi, "Bu açıdan İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu söylemek gerekir. Biz hala nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge istiyoruz ve bu fikri desteklemeye devam ediyoruz ancak bölgede nükleer silaha sahip olan İsrail silahsızlandırılana kadar bölgede huzur ve güven olmayacaktır." diye konuştu.

İsrail'in bölge ülkelerini tehdit ettiğini ve bu yüzden bölgede huzursuzluk olduğunu ifade eden Harrazi, "Herhangi bir ülke İran'ı nükleer silahla tehdit etmek isterse nükleer doktrinimizi yeniden gözden geçirebiliriz." dedi.

Harrazi, "Devrim liderliğinin (Hamaney), nükleer silahların yasak olduğu yönünde fetvası var ancak düşman sizi tehdit ederse doktrininizi değiştirmeniz gerekir." ifadelerini kullandı.

Hamaney'in nükleer silahları yasaklayan fetvası ve İran'ın atom bombası üretebilme kapasitesi

İran lideri Hamaney, 2000'li yılların başında fetva çıkararak nükleer silahların geliştirilmesini veya kullanılmasını yasaklamıştı.

İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırısından sonra ülkede bazı siyasiler, Hamaney'in fetvasının değişebileceğini ve İran'ın da nükleer silah üretebileceğini iddia etmişti.

Meclis Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Üyesi ve muhafazakar Milletvekili Cevad Kerimi Kuddusi, Hamaney'in fetvasının değişmesi halinde ilk nükleer denemenin bir hafta içinde yapılacağını öne sürmüştü. İranlı vekilin paylaşımı ülke içinde de tepkilere yol açmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise 27 Nisan'da yaptığı bir konuşmada, Hamaney'in fetvası doğrultusunda ülkesinin nükleer ve savunma doktrininde nükleer silah üretimine yer olmadığını söylemişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Rafael Mariano Grossi, Tahran'ın, istemesi halinde "birkaç" nükleer bomba yapmaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu duyurmuştu.