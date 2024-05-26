İran'da sel ve fırtınalarda 61 kişi hayatını kaybetti

İran'da yaklaşık 2 ayda ülke genelinde meydana gelen sel ve fırtınalarda 61 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına konuşan İran Acil Durum Merkezi Başkanı Cafer Miadfer, yıl başından bu yana (Hicri Şemsi takvime göre 21 Mart) ülkedeki olumsuz hava koşullarından kaynaklanan afetlerde ölenlerin sayısını paylaştı.

Bu dönemde bazı eyaletlerde yaşanan sel felaketlerinde 48 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Miadfer, ayrıca yıldırım isabet etmesi sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

İranlı yetkili, bu rakamların geçen yılın aynı döneminde hava koşullarından kaynaklanan afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 2,5 katı olduğunu sözlerine ekledi.

Ülkede son olarak 15 Mayıs'ta Rezevi Horasan eyaletinin Meşhed kentinde sağanağın ardından meydana gelen selde 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişiden ise haber alınamadığı açıklanmıştı.