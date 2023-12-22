İran'da İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi
İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi. İranlı sanat tarihi öğrencileri tarafından başkentteki Heft-ı Tir Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anısına dikilen tarihi Filistin topraklarını gösteren büyük maketin önüne yüzlerce çift çocuk ayakkabısı bırakıldı. Bazı ayakkabıların arkasına ise saldırılarda öldürülen çocukların fotoğrafları yerleştirilerek etrafta mumlar yakıldı. Meydana dikilen Filistin maketine, tarihi Filistin görselleri ile İsrail saldırılarında öldürülen çocukların isimleri ve fotoğrafları yansıtıldı. Etkinlik alanına gelen müzisyenler ise Filistin halkına desteğini göstermek amacıyla enstrümanlarıyla müzik dinletisi sundu. Pazartesi günü başlayan ve her gün 18.00 - 21.00 saatleri arasında sürdürülen etkinlik bugün sona erdi.
İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi.
İranlı sanat tarihi öğrencileri tarafından başkentteki Heft-ı Tir Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anısına dikilen tarihi Filistin topraklarını gösteren büyük maketin önüne yüzlerce çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.
Bazı ayakkabıların arkasına ise saldırılarda öldürülen çocukların fotoğrafları yerleştirilerek etrafta mumlar yakıldı.
Meydana dikilen Filistin maketine, tarihi Filistin görselleri ile İsrail saldırılarında öldürülen çocukların isimleri ve fotoğrafları yansıtıldı.
Etkinlik alanına gelen müzisyenler ise Filistin halkına desteğini göstermek amacıyla enstrümanlarıyla müzik dinletisi sundu.
Pazartesi günü başlayan ve her gün 18.00 - 21.00 saatleri arasında sürdürülen etkinlik bugün sona erdi.