İran'da İsrail'e karşı gösteri yapıldı

İran'ın başkenti Tahran'da, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Gazze Şeridi'nde soykırım işlediği suçlamasıyla İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davaya destek için gösteri yapıldı.

Tahran'daki Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği önünde toplanan onlarca hukukçu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik hava saldırılarını kınadı.

ABD, İsrail ve İngiltere karşıtı slogan atan grup daha sonra UAD'ye hitaben basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında, UAD'nin siyasi baskıların etkisinde kalmadan hakkaniyetli bir şekilde İsrail'i yargılaması talep edildi.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere karşı soykırım işlediği belirtilen açıklamada, bu saldırıların bir an önce durdurulması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için gerekli desteğin verilmesi gerektiği ifade edildi.

Okunan basın açıklamasının ardından bir grup avukat UAD'ye hitaben yazılmış ve İsrail'in yargılanmasını talep bine yakın imzayı BM yetkililerine teslim etti.

AA muhabirine konuşan hukukçu Ferzad Muhammedi, Tahranlı hukukçular olarak Filistin halkına ve İsrail'in UAD'de yargılanmasına destek vermek amacıyla toplandıklarını belirtti.

Muhammedi, "ABD ve İsrail'in suçlarına karşı mazlum, günahsız kadın, çocuk ve sivillerin öldürülmesinin durdurulması için toplandık." diye konuştu.

Hukukçular olarak Filistin halkına karşı işlenen suçlarda Filistin halkını savunmayı görev olarak gördüklerini ifade eden Muhammedi, İsrail'in UAD'de yargılanmasını da desteklediklerini söyledi.

Muhammedi, söz konusu duruşmada İsrail'in gerekli cezayı almasını talep ettiklerini belirterek, bunun sonucunda uluslararası toplumun Filistin halkının sesini duyması ve katliamların tekrar yaşanmasının önlenmesini istediklerini dile getirdi.

Avukat Raziye Sehafeti ise Filistin ve Gazze'nin mazlum halkının sesini dünyaya duyurmak için BM binası önüne geldiklerini söyledi.

Sehafeti, Filistin halkına karşı aleni bir suç işlendiğini ifade ederek söz konusu suçlara destek veren ülkelerin bir an önce desteğini kesmesi gerektiğini dile getirdi.

Sehafeti, "Mazlum halkın haklarını korumak bizim vazifemiz. Gazze, Filistin ve ya Yemenli mazlumların uluslararası kanunlara göre haklarını korumak için toplandık." diye konuştu.

Diğer yandan İran'ın birçok kentinde de Filistin halkına ve İsrail'in UAD'de yargılanmasına destek vermek için gösteriler düzenlendi.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı "soykırım davası"

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istiyor.

Bu kararlar arasında, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi" de bulunuyor.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanları ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başladı.

Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmuyor ancak UAD'nin önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.