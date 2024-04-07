Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

İDO, Sisam Adası'na seferlere başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Yunanistan'ın Sisam (Samos) Adası'na ilk seferlerini İzmir'in Seferihisar ve Aydın'ın Kuşadası ilçelerinden gerçekleştirdi.

İDO'nun "Ege" isimli gemisi Seferihisar Sığacık Teos Marina'dan, "Akdeniz" isimli gemisi de Kuşadası Ege Port'tan hareket ederek Yunanistan'ın Sisam Adası'na toplam 422 yolcuyu taşıdı.

Sisam Adası'na Ramazan Bayramı tatili süresince ek seferlerin düzenleneceği, mayıs ayında haftanın 3 günü olarak planlanan seferlerin sezon açılışıyla her gün gerçekleştirilebileceği belirtildi.

İDO Genel Müdürü Murat Orhan, yaptığı açıklamada şirketleri adına tarihi günlerden birini yaşadıklarını ifade etti.

Şirketlerinin 1987 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Marmara Denizi'nde yolcu ve araç taşımacılığı yapmak için kurulduğunu anımsatan Orhan, 44 gemi ve 35 iskelede yıllık 115 bin seferi 1200 personelleriyle gerçekleştirdiklerini aktardı.

2022 yılında Hatay-Girne seferleriyle uluslararası tecrübe kazandıklarını ifade eden Orhan, "Ege ve Akdeniz gemilerimizle toplamda 422 yolcuyla Seferihisar-Sisam ve Kuşadası-Sisam seferlerimizi gerçekleştirdik. Başlangıçta haftanın 3 günü sabah gidiş ve akşam dönüş şeklinde gerçekleşecek olan seferlerimiz, sezonda haftanın her günü sabah gidiş, akşam dönüş olarak gerçekleşecek." bilgisini verdi.

Orhan, Ege Denizi'nde farklı 3 hatla ilgili çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Yaklaşık 1 saat süren Seferihisar-Sisam seferlerinin gidiş dönüş 35 avro, farklı gün dönüş yapılması durumunda ise 45 avro, yaklaşık yarım saat süren Kuşadası-Sisam seferlerinin ise gidiş dönüş 41 avro, farklı gün dönüş yapılması durumunda ise 52 avro olarak belirlendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Denizcilik Turizm Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title