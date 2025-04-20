İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında inşaat ruhsatı için "1 villa, 4 daire istendi" iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "şüpheli" olarak ifade veren iş insanı Adem Kameroğlu, iki ayrı inşaat projesinin ruhsatı için İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın kendisinden 1 villa ve 4 daire istediğini öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade veren özel bir şirketin yönetim kurulu başkanı Adem Kameroğlu, "2016 yılında Beylikdüzü Derviş Eroğlu Caddesi'nde bulunan, halihazırda üzerinde 'Metro Home' isimli sitenin bulunduğu arsalarıma imar almak için Beylikdüzü Belediyesine başvurdum. Projemi çizmiş ve harçlarımı yatırmıştım ancak uzun bir süre geçmesine rağmen inşaat ruhsatım verilmedi." ifadesini kullandı.

"Görevliler Tuncay Yılmaz'a görüşmem gerektiğini söyledi"

O sırada 2013 yılında başlayan, Büyükçekmece sınırlarında bulunan "Pelican Hill Ihlamur Evleri" isimli projesinin devam ettiğini anlatan Kameroğlu, "Belediyeye yapmış olduğum müracaatlar sırasında belediye görevlileri bu konuda Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü ve soruşturmanın şüphelisi) isimli kişiyle görüşmem gerektiğini söylediler. O sırada kendisini tanımıyordum. Hangi konuda görüşeceğimi de sordum, bir şey söylemediler." ifadelerine yer verdi.

Kameroğlu, şirket çalışanlarını görüşmesi için Yılmaz'a gönderdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Görüşme sonrasında Tuncay Yılmaz belediyeye yapmış olduğum inşaat ruhsatına karşılık Ihlamur Evleri'nde bir tane villa seçeceklerini ve bunun karşılığında ruhsatımın verileceğini söylemiş. Ben de yasal haklarımı alamayacağım ve belediyenin bana zorluk çıkaracağından korktuğum için teklifi kabul etmek zorunda kaldım. Ihlamur Evleri'nin inşaat sürecinde Tuncay Yılmaz, projede olmayan ekstra ve lüks taleplerde bulundu. İstediği şeyleri yerine getirdim. Villanın beyaz eşyaları, mobilyaları, havuz ve peyzajı dahil olmak üzere projede olmayan, istedikleri her şeyi alarak villayı kendilerine teslim ettim. Alınan buzdolabı, beyaz eşyalar ve mobilyalar mimarları tarafından en lüks markalar seçilerek aldırıldı. O dönem yaklaşık 600 bin liraya yakın masraf yaptırıldı. Villanın değeri 1 milyon 500 bin lira olduğu gösterildiğinde harcadığım tutarın büyüklüğü anlaşılacaktır. Villa bittikten sonra devri Ekrem İmamoğlu'na ait SSB İnşaat üzerine yaptım. Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da villayı kontrol etmek için siteye geldiler. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu da zaman zaman bu villada kalıyordu. Villanın devrini İmamoğlu'na ait şirkete yaptığımda, şirket hesabına peyderpey, toplamda 1 milyon 500 bin lira para gönderildi. Gönderilen bu paralar her defasında çekilip, Tuncay Yılmaz'a elden teslim edilmiştir."

Benzer bir durumu Metro Home'da devrettiği dairelerde de yaşadığını iddia eden Kameroğlu, ifadesinde şunları anlattı:

"Metro Home'un iskanını alabilmek için Tuncay Yılmaz 4 daire karşılığında iskan alabileceğimi söyledi ve beni Necati Özkan (şüpheli) isimli şahsa yönlendirdi. Özkan'la protokol yaptık. İnşaatım da bitmek üzereydi ve iskan başvuru aşamasındaydı. Taleplerini karşılamazsam iskanı vermeyeceklerini bildiğim için Necati Özkan'a 4 daire vermek zorunda kaldım ve bu konuda protokolü imzaladım."

"Göstermelik yatırılan paraların hepsini kendilerine iade ettim"

İş insanı Kameroğlu, Necati Özkan'ı o döneme kadar tanımadığını ancak ismen bildiğini belirtti.

Bu daireleri Özkan'ın üzerine almadığını aktaran Kameroğlu, "Protokol yaptıktan sonra 27 Eylül 2021'de, Beylikdüzü Kavaklı 124 ada, 3 parselde bulunan 2 dairenin Öykü Reklam Hizmetleri LTD'ye, '125 ada, 2 parselde bulunan 1 dairenin Capital Medya Hizmetler, AŞ'ye, 1 Mart 2022'de ise 125 ada, 2 no'lu parsel üzerinde bulunan diğer dairenin de Ayşe H. adına devri yapıldı. Bu dairelerin devri için yine şirket hesabımıza toplamda 2 milyon lira göstermelik para yatırıldı. Bu para daha sonra tarafımızca Necati Özkan'a iade edilmiştir. Kendilerinin ileride bir sorun yaşamamaları için şirket hesaplarıma göstermelik yatırılan paraların hepsini kendilerine iade ettim." ifadelerine yer verdi.

"Paranın yaklaşık 4 milyonunu Fatih Keleş şirketimize gelip peyderpey elden aldı"

Kameroğlu, "O dönem Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi olan Fatih Keleş (İBB Spor Kulübü Başkanı-şüpheli) yanıma gelerek, 'Başkanın selamı var, Beylikdüzü Voleybol Takımı'na sponsor olacaksın.' dedi. Ben de bu sözün ne anlama geldiğini bildiğim için tekliflerini kabul etmek zorunda kaldım. Üç sene boyunca Beylikdüzü Voleybol Takımı'nın ana sponsoru oldum ancak aramızda herhangi bir protokol yapmadık. Üç sene boyunca yaklaşık 12 milyon liraya yakın para verdim. Bu paranın yaklaşık 4 milyonunu Fatih Keleş şirketimize gelip peyderpey elden aldı, 'Takımın açıktan ödemeleri var.' dedi. Bu nedenle kendisine parayı teslim ettik." ifadesini kullandı.

"Anaokulunu belediyenin yaptırdığını lanse ettirdiler"

Adem Kameroğlu, Beylikdüzü'nde "Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın" adlı anaokulunun kendisine yaptırıldığını anlattı.

Bu okulun yapım sürecinin de yine "Metro Home"un inşaat ruhsatı alım sürecine denk geldiğine dikkati çeken Kameroğlu, "Ruhsat alamamaktan endişe ettiğim için tekliflerini kabul ettim. Neticede okul yaptırdım, kamu hizmeti görülmektedir ancak yapım sırasında ve sonrasında benim ismim hiç geçmedi. Okulu Ekrem İmamoğlu'nun, yani belediyenin yaptırdığını lanse ettirdiler." ifadelerine yer verdi.

"Metro Home" projesinin yapıldığı dönemde arsasındaki yaklaşık 40 dönümü belediyeye vermek zorunda kaldığını öne süren Kameroğlu, "Bu arsanın terkleri daha önce yapılmıştı ancak inşaat ruhsatı için başvurduğumda benden bu 40 dönümü belediyeye vermemi istediler. İkinci kez terk yaptılar. İstesem bu 40 dönümü başka birine satar, kalanı üzerinden yine aynı inşaatı yapabilirdim ancak bana zorluk çıkaracaklarını biliyordum. O yüzden tekliflerini kabul ettim. Vermek zorunda kaldığım 40 dönüm bana bir avantaj sağlamadı. Ruhsat vermek için bana bunu şart koştular. Belediyeye vermiş olduğum 40 dönüm şu an yaklaşık 35 bin dolar değerindedir." iddiasında bulundu.

"Hızlı bir şekilde taşeronluktan patronluğa geçti"

Kameroğlu, Tuncay Yılmaz'ın inşaatın kaba işlerini soruşturmada şüpheli iş insanı Adem Soytekin'e vermesini proje müdürlerine telkin ettiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Adem Soytekin'le belediyenin arasının iyi olduğunu biliyordum. Ekrem İmamoğlu'yla yakın ilişki içerisindeydi. Bu yakın ilişki sayesinde bölgede yapılan bazı inşaatlarında kabası kendisine verildi. Hızlı bir şekilde taşeronluktan patronluğa geçti. Metro Home'daki dairelerin satışı sırasında yönlendirdikleri kişiler için yüksek indirimle daire vermemi istiyorlardı. Bazı dairelerin fiyatını yarı fiyatına indirmek zorunda kaldım. Bölgede iş yapan çoğu müteahhit de benim yaşadıklarımı yaşamıştır. Kimse parasını ya da taşınmazlarını kendi isteğiyle vermez. Belediye kendi elindeki imkanları ve yetkileri böyle kötüye kullanarak, bende yaptıkları gibi iş yapan kişileri taleplerini karşılamaya zorladılar. Bu nedenle anlattığım olayların mağduru durumundayım. Uzun zamandan beri inşaat da yapmıyorum." Ekrem İmamoğlu'nu da en son 2019 yılında bir törende gördüm. Bu tarihten sonra kendisiyle hiçbir temasım da olmamıştır. Halihazırda da iş yapan birisi değilim."