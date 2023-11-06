TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri'de sempozyuma katıldı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, " Haydar Aliyev'in Bir Millet İki Devlet Vizyonu ve Kafkasya'da Yeni İş Birliklerine Doğru" konulu sempozyuma katıldı.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyumda konuşan Akar, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladıklarını ve Cumhuriyet'i yüceltmeye devam edeceklerini söyledi.

Karabağ meselesinin Sovyetler Birliği'nin bir taktiği olduğuna dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:

"Karabağ meselesi Sovyetler Birliği'nin taktiği, toplumlar arasına bir husumet sokuyorlar. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra fırsattan istifade güya Ermenistan'ın yaptığı bir faaliyet. Savaş demek doğru değil, burada bir savaş yok. Burada bir baskın ve zulüm var, işgal var, katliam var. Birinci Karabağ savaşı dediğimiz şey, savaştan ziyade oradaki insanları apansız yakalamak suretiyle katletmekten ibaret. Acımasız bir katliamdan bahsediyoruz."

Akar, "Çok şükür şimdi evlerini terk etmek zorunda kalan kardeşlerimiz güvenli ve gururlu bir şekilde topraklarına döndüler ve dönmeye devam ediyorlar. Bu sadece Azerbaycan için değil, tüm Türk dünyası için ilham kaynağı oldu. Tüm dünya Türk'ün gücünü görmüş oldu." dedi.

Öte yandan Akar, Kansere Karşı Birlikte Derneği'ni ziyaret ederek, tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.