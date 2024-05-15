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Güney Afrika'da İşsizlik Oranı Yüzde 33'e Yaklaştı

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde işsizlik oranı 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla yüzde 33'e yaklaştı. Ülkede işsizlik sorunu kronikleşirken, genç işsizlik oranı da artış gösterdi. Yüksek işsizlik, genel seçimler öncesinde iktidardaki parti Afrika Ulusal Kongresi'nin en çok eleştirilen konularından biri haline geldi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde işsizlik oranının 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla yüzde 33'e yaklaştığı bildirildi.

Güney Afrika İstatistik Kurumundan (Statsa) yapılan açıklamada, ülkede işsizlik oranı bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 0,8 artarak, yüzde 32,9'a ulaştı.

Yüksek işsizliğin kronik bir sorun haline geldiği 60 milyon nüfuslu Güney Afrika'da, istihdam edilenlerin sayısı 16,7'i geçerken, işsizlerin sayısı 8 milyona yaklaştı.

Genç işsizlik oranı 2024'ün ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2'lik artış göstererek yüzde 44,5'e çıktı. Böylece, genç işsizlerin sayısı yaklaşık 236 bin artarak, 4,9 milyonu aştı.

Ülkede beyaz ırkçı apartheid rejiminin yıkılıp demokrasiye geçildiği 1994'te yüzde 20 seviyesinde olan işsizlik oranı, 2021'in son çeyreğinde yüzde 35,3'le rekor seviyeye ulaşmıştı.

Genel seçimlere iki hafta kala

Güney Afrika'da 29 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlere iki hafta kala, yüksek işsizlik 30 yıldır iktidarda olan parti Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) en çok eleştirildiği konular arasında yer alıyor.

Seçim anketleri, 30 yıldır iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) oy oranının tarihte ilk kez yüzde 50'nin altında kalabileceğini öngörüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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