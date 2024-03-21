Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri ve Kilis'te mitinglerde konuşacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri ve Kilis'te Cumhuriyet meydanlarında düzenlenecek mitinglerde konuşacak.
(Kayseri/13.00/Kilis/16.30)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri ve Kilis'te Cumhuriyet meydanlarında düzenlenecek mitinglerde konuşacak.
(Kayseri/13.00/Kilis/16.30)
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