Akbank müşterileri dolandırıldı mı? Akbank'ta ne oldu, hesaplardan neden para çekildi?

Bankada hesabı bulunan çok sayıda vatandaş sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda hesaplarından izinleri olmadan para çekildiğini öne sürdü. Peki, Akbank müşterileri dolandırıldı mı? Akbank'ta ne oldu?

AKBANK MÜŞTERİLERİ DOLANDIRILDI MI?

Akbank müşterileri şimdi de hesaplarını kontrol edince büyük bir şokla yüz yüze geldi. Özellikle yatırım hesabı olan müşteriler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hesaplarından habersiz para çekildiğini iddia etti.

AKBANK HESAPLARDAN NEDEN PARA ÇEKTİ?

Akbank kredi kartı kullanıcılarının yine 2022 yılında da kartlarından taksitler iki kez çekilmiş sosyal medyada yankılanmıştı, bankanın yaptığı açıklamada ise, 'teknik arızanın' giderilmeye çalışıldığı açıklanmıştı.