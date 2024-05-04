Gümüşhacıköy'de Sağanak ve Dolu Hasara Yol Açtı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, ev, iş yeri ve tarım arazilerinde hasara yol açtı.

Sağanak ve dolunun etkili olduğu ilçede bazı köy yollarında ulaşım sağlanamazken, köylerde bazı ev ve ahırları su bastı, tarım arazilerinde zarar oluştu.

İlçe merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerleri zarar gördü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaymakamlık ve belediyeye bağlı ekipler çalışmalarını sürdürürken, polis ve jandarma ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.