Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine'de! İşte kulislerde konuşulan isimler
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Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi yarın açıklaması bekleniyor. Kulislere düşen son bilgilere göre Dışişleri Bakanlığı için MİT Başkanı Hakan Fidan'a, İçişleri Bakanlığı için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya, Gençlik ve Spor için Osman Aşkın Bak'a telefon gittiği öne sürüldü. Öte yandan Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı olarak Yaşar Güler, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak Uğur İbrahim Altay'ın ismi geçiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de ilk kez yapılan 2. tur oylamada yüzde 52,14 oy oranına ulaşarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçimin ardından gözlerse kurulacak yeni Kabine'ye çevrildi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 2 Haziran'da milletvekillerinin yemin edeceğini belirterek, "Sonraki gün cumhurbaşkanımız mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Cumartesi mazbata ve yemin olacak. Akşam saatlerinde 22.00 gibi düşünülüyor. Yeni kabine açıklanacak" diye konuştu.
Yeni dönemde en kritik koltuklardan biri Nureddin Nebati'den boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğu olacak. Erdoğan'ın, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeniden yararlanmak istediği biliniyor. Şimşek'in Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini birlikte yürütmesi düşünülüyor. Bu durum, Şimşek'in ekonomik yönetimde daha etkin bir rol alacağını ve politikaların şekillendirilmesinde anahtar bir figür olacağını gösteriyor.
Kulislerdeki son bilgilere göre; yeni kabinede mevcut bakanlardan Fahrettin Koca, yeni dönemde de Sağlık Bakanlığı görevinde hizmet vermeye devam edecek. Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da yeni kabinede görevini sürdürecek.
Öte yandan Sözcü'den İsmail Saymaz'ın kulisine göre Dışişleri Bakanlığı için Hakan Fidan'a, İçişleri için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya, Sanayi ve Teknoloji için Fatih Kacır'a, Gençlik ve Spor için Osman Aşkın Bak'a bu akşam telefon gittiği konuşuluyor.
Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın kulisine göre ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni MİT müsteşarı oldu. Fuat Oktay'ın ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine devam edeceği ifade ediliyor.
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı için Yaşar Güler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için Uğur İbrahim Altay, Bilim ve Sanayi Bakanlığı için Fatih Kacır, Ulaştırma Bakanlığı için Hayri Baraçlı'nın ismi geçiyor.