Google açıkladı: Chrome artık çok daha hızlı - Haberler

Google, birkaç ay önce Chrome uygulamasının macOS cihazlarda oldukça yüksek hızlara çıktığını açıkladı. Bir adım daha ileri giden şirket hatta Chrome'un Apple'ın kendi tarayıcısı Safari'den bile daha hızlı olduğunu belirtti. Şimdi ise yeni güncelleme ile birlikte Google Chrome'un MacBook'larda artık çok daha hızlı olduğu iddia edildi.

Google Chrome, MacBook'larda rakipsiz

Şirket, Chrome'un en son versiyonunun artık Apple'ın en iyi dizüstü bilgisayarlarında yüzde 20 daha hızlı çalıştığını açıkladı. Uygulamanın tepki süresini ölçmek için Apple'ın Speedometer'ını kullanan Google, Chrome ile 360'ın üzerinde puana ulaşmış durumda.

Google, Chrome OS 102'yi kullanıma sundu

Yapılan testlerde 300'e yakın tarayıcı karşılaştırıldı. Çıkan sonuçlara göre Google Chrome, diğer tüm tarayıcıları geride bırakmış durumda. Chrome'un grafik performansı açısından Safari'ye göre yüzde 15 oranında daha başarılı olmasının da altı çizildi.

Speed has shaped our work since #Chrome's launch in 2008. Three months ago, we recorded the highest score on Apple's Speedometer — and now, Chrome is 20% faster on Mac, scoring over 360. pic.twitter.com/FO3t06c9p3 — Chrome (@googlechrome) June 5, 2022

Tarayıcının hızındaki bu artış ThinLTO'da yapılan birkaç değişiklik ile birlikte geldi. Google geçtiğimiz yıl da tarayıcının hızını arttırmak için bir dizi genel JavaScript optimizasyonu sunmuştu. Sonuç olarak, Google Chrome, M1 işlemcili MacBook'larda 2020 yılının sonuna kıyasla yüzde 43 daha hızlı durumda. Google bu durumu Twitter'da paylaştığı bir gönderiyle de kutladı.

Google, macOS cihazlara odaklanmış gibi görünse de Android cihazları da unutmadı. Şirket ayrıca, tarayıcı kullanıcı arabirimi dizisindeki gelişmiş gezinme teknolojisi sayesinde Chrome'un Android cihazlarda yüzde 15'e varan oranlarda daha hızlı olduğunu belirtti.

Google Chrome uygulamasının ortaya koyduğu bu hız rakamları oldukça etkileyici. Peki siz hangi tarayıcıyı, ne sebeple kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel