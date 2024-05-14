Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Merkez ve Bulancak ilçelerinde jandarma ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan H.K, E.G, N.G. ve Ö.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 33 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu yapımında kullanılan morfin ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.