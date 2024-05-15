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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul'u kabul etti

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Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak tarafından kabul edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul'u kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul'un, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya geldiği belirtildi.

Korgeneral Ghoul'un Kara Kuvvetleri Karargahı'nda Orgeneral Bayraktaroğlu ile görüştüğü, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak tarafından kabul edildiği bildirildi.

Orgeneral Gürak'ın, Korgeneral Ghoul'u kabulünde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu da yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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