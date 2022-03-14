ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'nın maskot tilkisini ziyaretçiler besliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'nın maskot tilkisini ziyaretçiler besliyor

AA - Sinan Balcıkoca - Güncel
 - Güncelleme:

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda bir tilki, bölgenin maskotu oldu.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda bir tilki, bölgenin maskotu oldu.

Tarihi yarımadada 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı bölgesinde görülen tilkilerden biri, yoldan geçen ziyaretçilerin araçlarına yaklaşıyor.

İnsanlara alışık olduğu dikkati çeken tilki, vatandaşların verdiği yiyeceklerle besleniyor.

Ziyaretçiler, ilgi odağı haline gelen tilkiyle fotoğraf çekiyor.

ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'nın maskot tilkisini ziyaretçiler besliyor

ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'nın maskot tilkisini ziyaretçiler besliyor

ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'nın maskot tilkisini ziyaretçiler besliyor

ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'nın maskot tilkisini ziyaretçiler besliyor

ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'nın maskot tilkisini ziyaretçiler besliyor

ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'nın maskot tilkisini ziyaretçiler besliyor

ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'nın maskot tilkisini ziyaretçiler besliyor

ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'nın maskot tilkisini ziyaretçiler besliyor

AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, Güncel, Haberler

title