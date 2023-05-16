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Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi bulundu

Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi bulundu

Güncel Haberler

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tespit edilen bir top mermisi görevliler tarafından imha edildi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tespit edilen bir top mermisi görevliler tarafından imha edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı yakınında Arıburnu yürüyüş güzergahındaki Topçu Yolu mevkisinde Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince top mermisi bulundu.

Durumun Tarihi Alan Başkanlığına bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

108 yıl önceki savaşlardan kaldığı belirlenen merminin imha edilmesine karar verilmesinin ardından çukur hazırlanıp içine mühimmat yerleştirildi.

Jandarma ekiplerince top mermisinin imhası gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Gelibolu Yarımadası Çanakkale Güncel Haberler

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