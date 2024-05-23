Üye Girişi
Haberler

Geert Wilders, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya destek verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın hakkında 'yakalama kararı' başvurusu yaptığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek verdi.

İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın hakkında "yakalama kararı" başvurusu yaptığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek verdi.

Wilders, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Başsavcı Han'ın Netanyahu hakkındaki "yakalama kararı" başvurusu hakkında konuştuklarını aktaran Wilders, "İsrail devleti ve Yahudi halkına olan güçlü desteğimi ifade ettim." değerlendirmesini yaptı.

Wilders, "UCM savcısının kararı gülünç ve yanlıştır. Halkını nefret ve terör güçlerine karşı savunmamak suçtur." ifadesini kullandı.

UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusu yaptığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası Ceza Mahkemesi Geert Wilders Başsavcı İsrail İsrail Uluslararası İlişkiler Hukuk Politika Güncel Haberler

Ayhan Bora Kaplan: Bir tanem sözü yanlışlıkla ağzımdan çıktı

Ayhan Bora Kaplan: Bir tanem sözü yanlışlıkla ağzımdan çıktı

 Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 27 kişi daha tutuklandı

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 27 kişi daha tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title