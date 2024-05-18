Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 35.303'e yükseldi
Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkililerinin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 35.303'e yükseldi. Ayrıca Gazze Şeridi'nde su kıtlığı had safhaya ulaştı ve Gazzeliler su almak için uzun kuyruklar oluşturdu.
GAZZE, 18 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkililerinin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 35.303'e yükseldi.
Öte yandan İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde su kıtlığı had safhaya ulaştı. Su almak isteyen Gazzeliler uzun kuyruklar oluşturdu.