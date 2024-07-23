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Gazze'de 150 Bin Kişi Yerinden Edildi

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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, sadece 1 gün içinde 150 bin kişinin Han Yunus'ta yerinden edildiğini bildirdi. İsrail'in tahliye emirlerinin insanların hayatını altüst ettiğine dikkat çeken Dujarric, aynı zamanda İsrail ordusunun saldırı öncesinde broşür atarak tahliye istemesinin riskleri artırdığını belirtti. UNICEF aracına yapılan saldırı hakkında da bilgi veren Dujarric, insani yardım çalışanları ve sivillere yönelik her saldırıyı kınadıklarını ifade etti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, sadece 1 gün içinde 150 bin kişinin Han Yunus'ta yerinden edildiğini bildirdi.
BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.
İsrail'in her bir "tahliye emrinin" insanların hayatını altüst ettiğine dikkati çeken Dujarric, aynı zamanda İsrail ordusunun saldırı öncesinde broşür atarak çok kısa sürede tahliye istemesinin riskleri artırdığının altını çizdi.
Dujarric, sadece dün 150 bin kişinin Han Yunus'tan kaçmak zorunda kaldığını ifade etti.
İnsanların yanlarına hiçbir şey alamadan kaçmak zorunda kaldığını kaydeden Dujarric, söz konusu kişilerin gittikleri alanlarda altyapı bulunmadığını da anımsattı.
UNICEF aracına saldırı
BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) ait 2 araca ateş açılması hakkında da konuşan Dujarric, saldırının kim tarafından düzenlendiğini bilmediklerini söyledi.
Dujarric, sahadaki meslektaşlarının "adli soruşturma" yapamadığını, "çatışmalar arasında" görevlerini sürdürmeye çalıştığını belirtti.
BM Sözcüsü, insani yardım çalışanları ve sivillere yönelik her saldırıyı kınadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Stephane Dujarric İsrail Gazze Dünya Güncel Haberler

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