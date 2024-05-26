Gaziantep'te demir yüklü tır seyir halinde yanarak kullanılamaz hale geldi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halinde olan demir yüklü bir tır yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak tır kullanılamaz hale geldi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, seyir halinde yanan demir yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolu Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu kavşağında, E.S yönetimindeki 31 AIS 166 plakalı demir yüklü tır, seyir halindeyken yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, şoför, tırı güvenlik şeridine 112 Acil Çağrı merkezini bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Nurdağı İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.