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Fransa'ya giriş yasağı nedeniyle Filistinli cerrah İngiltere'ye döndü

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Almanya'nın verdiği Avrupa'ya giriş yasağı nedeniyle Fransa'ya giremeyen Filistin asıllı cerrah Gassan Ebu Sitte, İngiltere'ye döndü. Filistin yanlıları, Ebu Sitte'ye destek amacıyla Paris'teki havalimanında toplandı. Ebu Sitte'nin savaş hekimliği ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusundaki analizlerinin güvenilirliği nedeniyle farklı basın kuruluşlarına röportaj verdiği belirtildi.

Almanya'nın hakkında verdiği Avrupa'ya giriş yasağı nedeniyle Fransa'ya giremeyen Filistin asıllı cerrah Gassan Ebu Sitte, İngiltere'nin başkenti Londra'ya döndü.

Filistin yanlıları, Fransa topraklarına girmesine izin verilmeyen Ebu Sitte'ye destek amacıyla Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de Filistin ve öldürülenlerin onuru için buradayız" sloganı attı.

Ebu Sitte'ye destek amacıyla havalimanına gelen Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Arnaud Le Gall, burada yaptığı konuşmada, Ebu Sitte'nin İngiltere ve Lübnan'ın en prestijli üniversiteleri ve hastanelerinde eğitim verdiğini ifade etti.

Le Gall, Filistinli cerrahın savaş hekimliği ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusundaki analizlerinin güvenilirliği nedeniyle farklı basın kuruluşlarına röportaj verdiğini belirterek, "(Filistinli cerrah Gassan Ebu Sitte) Barış savaşçısıdır." dedi.

Ebu Sitte'nin savaşlarda yaralanan çocukların tedavisi için mücadele verdiğini dile getiren Le Gall, "Gassan Ebu Sitte'nin bugün Fransız topraklarına girmesi engellendi." diye konuştu.

"Fransa, itaat etmemeliydi"

Le Gall, Ebu Sitte'nin Gazze'de gördüklerini, çocukların yaşadığı dehşet verici durumu anlatmak üzere Fransız Senatosuna davet edildiğini belirterek, Almanya'nın Ebu Sitte hakkında Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e girme yasağı çıkardığını, Fransa'nın da otomatik olarak bu yasağı uyguladığını ifade etti.

Fransız milletvekili, "Fransa, itaat etmemeliydi. Fransa'nın bu tür bir kararı desteklemesi gerekmiyor." dedi ve Ebu Sitte'nin hiç suç işlemediğini, hiçbir şekilde Yahudi karşıtlığı veya terör propagandasını andıran bir ifade sarf etmediğini vurguladı.

Le Gall, şöyle devam etti:

"Bir kez daha Gazze'deki savaşla ilgili sansürün bir örneğini görüyoruz. Bu sansür, büyük Avrupa demokrasilerinde gerçekleşiyor. Bu kabul edilemez. Gassan Ebu Sitte gitti ve göremedik çünkü bekleme alanındaydı."

Ebu Sitte'nin, avukatları sayesinde Senatodaki konuşmasını video konferansla yapabildiğini dile getiren Le Gall, Filistinli cerrahın Fransa'ya girmesine izin verilmemesinin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Ebu Sitte'nin Fransa'daki avukatı Damia Taharraoui da müvekkilinin sabah Fransa'ya gelir gelmez havalimanında bekleme alanına alındığını ve sadece zaman zaman telefonuna erişebildiğini söyledi.

Taharraoui, Ebu Sitte'nin saat 14.10'daki bir uçuşla Londra'ya dönmesi beklenirken, bu uçuşu alamadığını anlattı.

Ebu Sitte'ye saat 22.00'de bir uçuş teklif edildiğini belirten Taharraoui, müvekkilinin kendi imkanlarıyla aldığı biletle saat 18.10'daki Londra uçağına bindiğini ifade etti.

Taharraoui, Filistinli doktorun Fransa'ya girişinin engellenmesine ilişkin, "Bu karar bizi şok etti ve son derece şaşırttı çünkü Ebu Sitte Bey gördüğü dehşetle ilgili tanık oldukları hakkında Senatoda konuşmak için buradaydı." dedi.

İsrail makamlarınca Gazze'de işlenen savaş suçlarını kanıtlamak için Ebu Sitte'nin tanıklığının "kilit" olduğunu söyleyen Taharraoui, "Senatoya erişiminin ve tanıklık etmesinin engellenmesi, onun ifade özgürlüğünün açık bir ihlali." diye konuştu.

Ebu Sitte'nin, Fransız Parlamentosunun üst kanadı olan Senatoda "Fransa'nın Filistin'de uluslararası hukukun uygulanmasındaki sorumluluğu"na ilişkin etkinlikte konuşması bekleniyordu.

Bu sabah Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen Ebu Sitte'nin Fransa topraklarına girmesine izin verilmemişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 40 gün görev yapan Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü Ebu Sitte, nisanda, Gazze'de yaşadıklarını anlatması için Berlin'deki konferansa davet edilmiş ancak ülkeye girişi engellenmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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